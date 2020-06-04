Из мусора, выловленного в Изумрудном карьере Челябинска, сделают скамейки

В Челябинске завтра, пятого июня, на Изумрудном карьере состоится субботник, во время которого от мусора освободят берега, дно и поверхность водоема.

Акция в День эколога пройдет по инициативе минэкологии региона с участием городских дайверов, добровольцев из ассоциации волонтеров Южного Урала и сотрудников Центра коммунального сервиса.

Мероприятие на Изумрудном карьере начнется в половину второго дня. Его откроет которую министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Волонтеры очистят берег Изумрудного карьера, а команда дайверов поднимет мусор со дна. На прибрежной территории будет организован раздельный сбор мусора. Опытный куратор турниров "Чистые игры", представитель региональной волонтерской ассоциации Олеся Ефимова проследит, чтобы отходы были отсортированы по фракциям. Весь мусор, собранный во время субботника, с территории водоема вывезет региональный оператор - ООО "ЦКС".

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, участников субботника ждет награждение.

Интересно, что часть отходов, от которых избавят территорию и воды Изумрудного карьера, будет использована для улучшения архитектурного облика столицы Южного Урала.

"Все собранные пластиковые бутылки заберет на переработку предприятие "Чистый Челябинск", из них будут изготовлены антивандальные скамейки, которые мы в подарок разместим в одном из скверов города", - рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Предстоящая уборка водоема, являющегося любимым местом отдыха для многих челябинцев, - часть масштабного совместного проекта минэкологии и общероссийской общественной организации "Детские и молодежные социальные инициативы".

Проект призван решать проблемы загрязнения водоемов, учить бережному отношению к природе, предупреждать несчастные случаи на воде.

Субботники на водных объектах проводятся в рамках акции "Вода России" нацпроекта "Экология".