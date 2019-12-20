Из-за непогоды большегрузам ограничили проезд по М-5 от Аши до Сатки

В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 20 августа, введено временное ограничение тяжеловесного транспорта по федеральной трассе М-5.

Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», для большегрузов ограничено движение на участке с 1563 по 1706 километр (от Аши до Сатки).

Ограничение будет действовать с 19 до 24 часов пятницы, 20 декабря. Время ограничения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, уточнили в УпрДор.