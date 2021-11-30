Каким будет декабрь в Челябинской области

В среду, первого декабря, наступит первый день календарной зимы. Астрономическое начало зимы приходится на 21 или 22 декабря. В это время в северном полушарии зима начинается, солнце проходит через наиболее южную точку эклиптики (точку зимнего солнцестояния) и наступает самый короткий день (самая длинная ночь), в южном – самая короткая ночь. В северном полушарии зима длится 89 суток.

Метеорологическая зима определяется со дня перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку и продолжается с четвертого ноября по четвертое апреля.

Фенологи наступление зимы считают с момента замерзания водоемов и установления прочного снегового покрова, а конец зимы относят к появлению проталин и прилету грачей. Фенологическая зима длится 111 дней.

В первые зимние дни в Челябинской области обещают плюсовые температуры воздуха днем и дожди.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в первые два дня декабря ожидаются мокрый снег с дождем, утром в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах. Днем температура воздуха – до плюс пяти градусов.

По прогнозам Gismeteo, первые пять дней декабря будут с положительными дневными температурами. Шестого декабря зима покажет характер, ночью синоптики обещают до минус 22 градусов, днем – минус 13-18 градусов. Затем морозы на недельку отступят. Во второй половине месяца прогнозируют минус 13-17 градусов в дневные часы и минус 15-19 градусов ночью.

Снег синоптики обещают 5, 6, 10, 11 и с 14 по 21 декабря.

Как рассказали в Челябинском Гидрометцентре, средняя температура воздуха в декабре равняется минус 12-14 градусов. В теплые годы она повышается до минус 6-8 градусов, в холодные – опускается до минус 22-25 градусов. В течение месяца могут наблюдаться и оттепели, и трескучие морозы. Во время оттепели максимальная температура воздуха достигает 4-8 градусов. В городе Челябинске 31 декабря 1947 года максимальная температура воздуха составила 6,5 градуса тепла. При установлении морозной погоды абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 40-48 градусов (в Челябинске – минус 42 градуса), на поверхности снега – минус 43-55 градусов (в Челябинске – минус 46 градусов).

Декабрь зовется в народе воротами зимы. Свое нынешнее имя декабрь получил в Древнем Риме от латинского слова децем, то есть десятый, так как первоначально он был десятым месяцем года.

Древнеславянские имена декабря: студен (на всю зиму землю студит, стужей вьет). Другой вариант – хмурень, то есть пора хмурого неба и ранних сумерек.

Иногда на Руси называли его просинец: в холодном небе иногда проглядывает голубая синь. Декабрь год кончает, зиму начинает – полночь года, самый темный месяц, шапка зимы, канун новогодья.

Декабрь, январь и февраль издревле считались на Руси волчьим временем. Декабрь – месяц самых больших волчих стай.

В декабре говорили: «тепло из глаз течет», то есть мороз прошибает до слез. Декабрь-студень глаз тешит снегами, да шубу рвет морозами.

Зиму предваряя, в народе говорили: «Дай Бог в честь да в радость, в лад да в сладость». Зима ходит в декабре в медвежьей шубе, стучит по крышам, будит баб, заставляет печи топить. А метели и вьюги просят у нее дела.

Примечали, дым столбом - и мороз таков. Зимой белые облака - мороз хватает за бока. Солнце в туманном кругу - жди пургу. Зима метельная - лето бурное. Чем крепче зима, тем скорее весна. Чем сильнее трещат деревья в лесу, тем холоднее зима.