31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
31.08.2022
Молодежный театр приготовил челябинцам сюрпризы ко Дню знаний
31.08.2022
Юных челябинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка «Герои России и Донбасса»
31.08.2022
Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала
Крупный выброс массы на Солнце может привести к сильным магнитным бурям
18.08.2022
Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле
10.05.2022
На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли
05.05.2022
На Солнце произошли крупные вспышки, которые могут привести к магнитным бурям
12.04.2022
На Солнце произошла продолжительная вспышка и в четверг ждут сильные магнитные бури
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022