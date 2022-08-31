Крупный выброс массы на Солнце может привести к сильным магнитным бурям

На Солнце зарегистрирован крупный выброс солнечного вещества, направленный в сторону Земли. Это может привести к сильным магнитным бурям.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, по предварительным оценкам скорость выброшенной с Солнца плазмы составляет не менее 800 километров в секунду, что означает, что плазменное облако придёт к земле второго сентября.

«Огромные размеры выбросов приводят к тому, что Земля не просто сталкивается с облаком плазмы, а полностью погружается в него на сутки и более», - отметили в Лаборатории.

На весь этот период резко увеличивается радиационная нагрузка на космические аппараты, а также происходит расшатывание и дестабилизация магнитного поля Земли. «По этой причине именно выбросы массы являются основной причиной сильных магнитных бурь. На практике, все бури выше среднего уровня связаны исключительно с приходом к Земле выбросов солнечной плазмы», - отмечают в Лаборатории.

По прогнозам, магнитные бури прогнозируются второго сентября, в день прихода солнечной плазмы, с возможными вторичными колебаниями третьего и четвертого сентября при выходе из облака.

«3-4 сентября ранее уже прогнозировалось ухудшение геомагнитной обстановки из-за вхождения Земли в возмущенные области солнечного ветра. Теперь, судя по всему, сложатся сразу два фактора (возмущения от ветра и приход солнечной плазмы), что предварительно может привести к сильным бурям, до третьего уровня по 5-балльной шкале, - отметили в Лаборатории. - Более высокий балл, 4 из 5, не прогнозируется. Бури же высшего, пятого уровня, происходят исключительно редко, после событий на Солнце рекордной силы, и в данной ситуации, в принципе, невозможны».

Уточненный прогноз по магнитным бурям можно смотреть на сайте.

ФОТО с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ