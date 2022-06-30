30.06.2022
Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов
30.06.2022
Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану
30.06.2022
Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид
30.06.2022
Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима
29.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2022
Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей
Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима
03.06.2022
Реки Таганая украсила царь-трава
31.05.2022
На Таганае замечен «ведьмин холодец»
26.05.2022
Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе
20.05.2022
Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022