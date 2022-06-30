Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

На Дальний Таганай (Челябинская область) в разгар лета заглянула зима, напомнив о себе легким снежком и почти минусовой температурой.

Об этом сегодня, 30-го июня, сообщает нацпарк «Таганай», отмечая, что, хотя подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, видеть побелевшие окрестности в конце июня все-таки странно».

«Но нежданная гостья задержалась ненадолго, и уже во второй половине дня на вершине засияло солнце, которое зажгло двойную радугу. Не зря говорят, что на Дальнем за одни сутки перед глазами могут пройти все четыре времени года», - отмечают в нацпарке.