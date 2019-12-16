Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев проинспектировал предполагаемые источники загрязнения воздуха в Коркинском муниципальном районе и Копейском городском округе. Он побывал на угольном разрезе в Коркино, свалке в поселке Роза и шламохранилище в Старокамышинске.

«Дымка присутствует. Ветер слабый, южный 2,6 метра в секунду, дующий в сторону города. Запах гари присутствует», - констатировал Лихачев.

По итогам инспекции угольного разреза, глава минэкологии сделал выводы, что Коркинский разрез не является основным источником загрязнения воздуха. Об этом сообщил начальник отдела экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков.

Сергей Лихачев также опроверг появившуюся информацию о массовых возгораниях на шламохранилище в поселке Старокамышинск.

Не подтвердилась информация и о возгораниях на Розинской свалке. Напомним, розинская свалка была официально закрыта с 1 января 2019 года. Но в течение нескольких месяцев розинцы задыхались от зловонного дыма пожаров на свалке. В марте в поселок приехал глава региона Алексей Текслер и потребовал от районных властей принять меры.

Районная администрация заключила контракт на охрану территории свалки, противопожарный мониторинг и тушение возгораний складированного мусора.

Кроме того, установлено видеонаблюдение за территорией «свалки». Сигнал передается на видеомониторы единой диспетчерской службы Управления гражданской защиты населения Коркинского района.

Для предотвращения возгораний на свалку завезли более 600 кубических метров инертного материала. В настоящее время очагов горения на территории «свалки» нет, заверяют в районной мэрии.