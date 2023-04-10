Забрызгал сотрудников и очаровал всех: Малыш следом за белыми соседями открыл купальный сезон

Косолапый Малыш, всеобщий любимец, ныне живущий в Челябинском зоопарке, открыл купальный сезон, приняв первую после зимней спячки ванну.

Вместе с ванной были и душ, и обливания – бурый мишка радовался, как дитя, а вместе с ним радовались сначала сотрудники учреждения, устроившие своему подопечному «банный день», а потом и все остальные – те, кому выпало удовольствие лицезреть купающегося Малыша на видео (кино про счастливого медведя любителям животных показали сегодня, десятого апреля).

А вот предыстория – от известного своими чудесными историями муниципального учреждения «Челябинский зоопарк»: «Прознал Малыш, что белые медведи купаются, да хотел уже жалобу на нас писать: как это, соседи плещутся под душем, а главный любитель бассейна и упражнений в воде – нет! Убеждали мы его, что лед только-только растаял, а он нам носом на яркое солнце тыкнул, лапой по бассейну махнул, и все тут. Подсуетились все: и душ включили, и со шланга поливали, и бассейн полный налили. Довольный медведь забрызгал всех сотрудников».

Подписчики зоопарка в соцсетях в совершенном восторге и от всей души радуются за Малыша, а сам Малыш – на вершине блаженства. Известного своим жизнелюбием медведя переполняют эмоции, на его невероятно симпатичной мордочке написано: «Хорошо-то как!».

«Как же мишки любят водные процедуры! Ну можно белых мишек понять - льдины, море - дом родной, но бурые мишки - просто удивительно!»; «Сколько Вы радости Малышу доставили! И нам не меньше удовольствия - такое видео посмотреть! Спасибо огромное!»; «Как ребенок радуется!»; «Какой же он чудесный, какой красивый, Малыш» - вот как действует косолапый на окружающих: очаровывает и влюбляет в себя.

К слову, купающийся белый мишка Алтын (он же Сеня) тоже умеет покорять публику. Видео резвящегося под струей воды медведя Челябинский зоопарк опубликовал седьмого апреля, и его посмотрели почти 150 тысяч (раз), а количество лайков приблизилось к четырем тысячам. И, как всегда, учреждение подарило своим друзьям-подписчикам не только потрясающее видео, но и увлекательный рассказ, наполненный любовью и юмором.