13.10.2022
На Копейском шоссе затруднено движение
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
13.10.2022
В Челябинской области зафиксировано снижение смертности и интереса к заключению брака
13.10.2022
В челябинском Шаголе благоустроили два двора
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
В нацпарке промаркировали самый сложный участок тропы на Круглицу
06.01.2021
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
06.01.2021
СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае
25.12.2019
«Таганай» взял под особую охрану хвойный молодняк
15.11.2019
На «Таганае» открыли новый маршрут
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022