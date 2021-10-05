Минприроды России назвало Челябинск и Магнитогорск лидерами по снижению выбросов

Минприроды России назвало два города Челябинской области лидерами по снижению выбросов в атмосферный воздух. Об этом свидетельствуют данные, указанные в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году».

Как сообщает сегодня, пятого октября, минэкологии региона, лидером рейтинга по снижению выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников (промышленных предприятий) стал Челябинск, показавший снижение в 2020 году на 18,2 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом. Снижение объема выбросов составило 13,04 процента.

Вторую позицию в рейтинге занял Магнитогорск, где выбросы от предприятий снизились в прошлом году на 19,6 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом. Снижение составило 9,56 процента.

В министерстве экологии Челябинской области подчеркивают, что глава региона Алексей Текслер и областное правительство организовали «колоссальную работу, направленную на снижение выбросов в атмосферный воздух и улучшение состояния окружающей среды».

«Помимо заключенных четырехсторонних соглашений с крупными промышленными предприятиями Челябинска и Магнитогорска, по инициативе губернатора заключено 33 двухсторонних соглашения с предприятиями Челябинской области, которые также направлены на улучшение качества окружающей среды», - отметили в минэкологии.

В совокупности за последние три года (для сравнения взяты 2020-й и 2017-й) выбросы загрязняющих веществ на Южном Урале снижены, по данным министерства, на 108,3 тысячи тонн (на 17,7 процента). Достигнуты эти показатели во многом благодаря модернизации производственных мощностей.