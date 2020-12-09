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На берегу Увильдов приостановлено незаконное строительства пирса

В прибрежной полосе озера Увильды (Челябинская область), на территории СНТ «Чайка», приостановлено незаконное строительство пирса на сваях.

О незаконной стройке в ходе состоявшегося вчера, восьмого декабря, планового рейда узнали сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Они установили, что сваи устанавливались путем бурения скважин в озеро Увильды. На момент проверки было пробурено несколько скважин. Планировалось установить еще 47 свай длиной около пяти метров каждая.

По словам работников, производящих монтаж данного пирса, эти работы они выполняли для яхт-клуба «Мираж» - по договору водопользования, оформленного на физическое лицо.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что на данный момент все работы приостановлены, проводится проверка.

«Несмотря на наличие договора водопользования на памятнике природы озеро Увильды запрещены любые буровые работы и строительство пирсов. По итогам проверки будем принимать решение о возбуждении административного дела, и просчитывать причиненный ущерб. На любые подобные факты будем реагировать максимально жестко», - подчеркнул Виталий Безруков.

Напомним, в конце июня этого года на Увильдах был демонтирован забор, который не позволял местным жителям пройти к озеру. Ограждение на берегу водоема установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ людей к Коровьему пляжу. Прокуратура обязала собственников забора восстановить плодородный слой почвы.

В начале июля 2020-го года жителям Челябинской области и гостям региона открыли доступ к другому уникальному южноуральскому водоему - озеру Тургояк, что рядом с Миассом. Здесь также был демонтирован забор - между базой отдыха «Светлячок» и территорией клуба-отеля «Золотой пляж», перекрывавший доступ к озеру.

Забор в прибрежной полосе Тургояка был убран в рамках исполнения поручения главы региона Алексея Текслера, озвученного им в конце июня в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

Алексей Текслер заявил, что региональные власти серьезно взялись за годами копившиеся проблемы южноуральских озер-жемчужин.