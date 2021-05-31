На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условиях – ливни, грозы и порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

Как сообщили агентству Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 31 мая с в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, грозы.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Отдельные порывы ветра ночью будут достигать 17 метров в секунду, при грозах 25-28 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.