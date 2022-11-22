На Дальнем Таганае «вырос» световой столб

На Дальнем Таганае в Челябинской области «вырос» световой столб.

Как поясняют в пресс-службе национального парка «Таганай», световой столб есть отражение солнечного света от нижней или верхней поверхности либо от горизонтальных торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Каждый из таких кристаллов представляет собой пластинки или стержни с шестиугольным сечением.

«При низких температурах эти кристаллы образуются на небольшой высоте, благодаря чему мы можем любоваться подобными явлениями почти что на расстоянии вытянутой руки. Как, например, на Дальнем Таганае», - отмечают в нацпарке.