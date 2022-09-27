На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка

В Челябинской области на дорогах сохраняется сложная обстановка из-за неблагоприятных погодных условий.

В понедельник, 26 сентября, в северной половине и на юго-западе области образовался временный снежный покров (высота от одного до семи сантиметров). Выпадение мокрого снега сопровождалось его налипанием на деревья и провода, кое-где порывистым ветром, на дорогах местами была гололедица.

По прогнозам синоптиков 27 сентября на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Ближайшей ночью и в среду преимущественно без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В четверг, 29 сентября, - в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом. В пятницу, 30 сентября, в большинстве районов ожидают мокрый снег с дождем, отложения мокрого снега на проводах и вновь вероятна гололедица на дорогах. Все рабочую неделю в ночные часы обещают заморозки ло минус 1-6 градусов.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-351-266-65-63 (звонок бесплатный) и+7982 331 37 84 (WhatsApp).

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса области (351) 237-88-92 - по дорогам регионального значения..