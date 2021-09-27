На месте сгоревшего леса рядом с Челябинском появились тысячи молодых сосен

В Сосновском районе Челябинской области в прошедшие выходные, 25 и 26 сентября, волонтёры РусКлиматФонда посадили около двадцати тысяч саженцев сосны. Новый лес появился на территории, пострадавшей от лесного пожара.

Посадки прошли под руководством специалистов лесной службы, а мероприятие состоялось при поддержке многопрофильного российского IT-холдинга S8 Capital, «Столото» и компании Valio.

​«Восстанавливая лес на тех участках, где он пострадал от природных катастроф, мы​ помогаем и лесу, и климату: на бывшие горельники вернётся жизнь, а выросшие деревья будут поглощать углекислый газ из атмосферы, тем самым, смягчая последствия глобального изменения климата»,​ - подчеркнул региональный представитель РусКлиматФонда, руководитель проектов по декарбонизации Дамир Янахов.

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Молодой лес вблизи южноуральской столицы сажали общими силами волонтеры-экологи движения «Делай!», студенты факультета экологии Челябинского государственного университета, волонтеры ЮУЖД, представители челябинского​ отделения фанов южнокорейской группы BTS и просто неравнодушные жители Челябинска и Челябинской области.

​За саженцами, пока они не окрепнут,​ на протяжении пяти лет будет заботиться лесная служба. Волонтёры РусКлиматФонда также будут участвовать в дальнейшей жизни молодого леса, помогая проводить агротехнический уход: прополку и полив там, где это необходимо.

По словам помощника координатора мероприятия, эксперта Общественной палаты Челябинской области Константина Лопина, благодаря местным активным организациям, которые подключились к зеленой инициативе москвичей, нужное количество волонтёров удалось собрать в короткие сроки.

«Отдельное спасибо кафе «Рада» за интересное и полноценное питание, которое они привозили на мероприятия РусКлиматФонда. Всех приглашаем на высадку еще и второго октября», - отметил Константин Лопин.