На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары

На озере Курочкино, что вблизи копейского поселка Старокамышинск (Челябинская область), снова зафиксированы подземные пожары.

Весь последний месяц активисты экологической общественной организации «АнтиСМОГ» принимают большое число жалоб от местных жителей, которых пугают клубы дыма, поднимающиеся из-под земли, и удушливый запах. Общественники отмечают, что количество обращений старокамышинцев в сентябре заметно выросло.

Выехав на место, экопатруль «АнтиСМОГа» констатировал: все худшие подозрения подтвердились - приборы показали угрожающее превышение ПДК вредных веществ. Кроме того, активисты заявили о катастрофическом обмелении водоема.

По мнению специалистов, решением данной проблемы могла бы послужить усиленная перекачка воды в Курочкино из челябинского озера Смолино.

«Для данных целей даже имеется возведенный еще в СССР трубопровод. Но в этом году перекачка воды велась всего две недели, потом все работы прекратились из-за непригодности трубопровода», - рассказали в «АнтиСМОГе».

По мнению общественников, территорию, где обнаружены подземные очаги возгорания, необходимо огородить забором и наглухо закрыть слоем мокрой глины, а не суглинком, как это было сделано по распоряжению властей Копейска: дешёвый материал тут же растрескался, а значит деньги на него были потрачены впустую.

Напомним, активисты «АнтиСМОГа» неоднократно обращались в министерство экологии Челябинской области, региональный Росприроднадзор, прокуратуру, однако ситуация в лучшую сторону не изменилась.

«Тем не менее, по результатам работы экопатруля и жалоб людей мы обратились в минэкологии и ждем от чиновников ответов», - сообщили в «АнтиСМОГе».

К слову, с проблемой эндогенных пожаров на озере Курочкино экологический патруль общественной организации «АнтиСМОГ» борется уже на протяжении двух лет, называя причиной возгораний воспламенение заброшенных шламоотвалов со скопившейся под слоем грунта угольной пылью.

По данным «АнтиСМОГа», температура подземного горения превышает 150 градусов.

«Это хорошо известная местной администрации проблема, однако информированность чиновников не привела к результату. Вследствие фактического бездействия копейских властей количество очагов эндогенных пожаров в Старокамышинске только увеличилось - в несколько раз», - подчеркнули экоактивисты.

В «АнтиСМОГе» отмечают, что, согласно данным из открытых источников, прежний губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделял на ликвидацию очагов пожаров сумму около девяти миллионов рублей. Увы, но, по словам представителей администрации Копейского городского округа, до муниципалитета эти деньги так и не дошли.

«Копейские чиновники утверждают, что уже из местного бюджета (из той его части, что предназначена для устранения чрезвычайных ситуаций), они потратили на тушение огня и искоренение очагов около трех миллионов рублей. Судя по тому, что пожары до сих пор продолжаются, можно сделать неутешительный вывод: работы были проведены с нарушениями и не в полном объеме», - считают экоактивисты.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в конце января этого года представители «АнтиСМОГа» зафиксировали в воздушном бассейне над поселком Старокамышинск двойное превышение нормы предельно допустимой концентрации оксида углерода.

Тогда общественники заявили, что такая концентрация вредного вещества несет опасность экологии и жизни людей, могущих получить отравление угарным газом, и является результатом непрекращающихся эндогенных пожаров (под землей в Старокамышинске непрерывно тлела угольная пыль, а в безветренную погоду продукты горения накапливались в атмосфере - расположенные рядом, всего в полукилометре от очагов возгораний, жилые дома и зимой, в холодную погоду, накрывало дымом).

В январе жители поселка так же, как и сейчас, в сентябре, много жаловались на дым из-под земли и удушливый запах.

Напомним, глава региона Алексей Текслер еще в конце ноября 2019-го года поручил региональному правительству проработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений в Копейском городском округе.

Губернатор сказал тогда, что в заболоченной местности под Челябинском добывать уголь, постоянно откачивая воду, стали более полувека назад.

Производственное объединение «Челябинскуголь», прекратившее свою деятельность, оставило копейчанам в наследство шесть карьеров и две шахты, которые не вошли ни в одну федеральную программу. Никто не работал над созданием проектов по консервации и рекультивации объектов.

Алексей Текслер назвал большой проблемой эндогенные пожары в заброшенных выработках в Копейске, Коркино, на территориях хвостохранилищ.

К слову, летом 2019-го специалисты рассказали побывавшим на озере Курочкино журналистам о значительном сокращении популяции жаб, вынужденных самоликвидироваться из-за испорченной и непригодной для жизни среды обитания.