На рекультивацию челябинской городской свалки выделят три миллиарда рублей

На рекультивацию челябинской городской свалки будет потрачено три миллиарда рублей за два года. Средства выделят из федерального бюджета.

Первый транш в размере 2,19 миллиарда рублей поступит уже в этом году. Второй, в сумме 750,6 миллиона рублей, - в 2021-м.

Финансирование работ выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». К концу 2020 года будет значительно снижено негативное влияние свалки на окружающую среду, создан архитектурно-ландшафтный визуальный образ рекультивированной территории. Об этом сообщает минэкологии Челябинской области.

В 2020-м будут завершены работы по переформированию свалочного тела и произведено его укрытие геокомпозитными материалами, осуществлено устройство систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока, выполнены основные работы по устройству системы сбора биологического газа.

В 2021 году планируется завершение монтажа и пусконаладочных работ оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза, завершение работ по укрытию тела свалки геокомпозитными материалами, устройство почвенно-плодородного слоя защитного экрана тела свалки и благоустройство территории.