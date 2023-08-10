На Шемахинском карстовом поле обустроят экологическую тропу

На территории памятника природы - Шемахинского карстового поля – в Нязепетровском районе (Челябинская область) обустроят экологическую тропу.

Работы будет необходимо провести в срок до 15 сентября. Прием заявок от желающих получить контракт, заказчиком которого является ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области, начат четвертого августа и завершится 11 августа. Начальная цена размещенного на сайте госзакупок аукциона составляет 1 254 333,33 рубля.

Как отмечается в технической документации, работы по обустройству экологической тропы предусматривают изготовление и установку 200 единиц деревянных ограждений. Где конкретно они появятся, будет определено после заключения контракта.

В контракте прописано, что подрядчик обязан освободить территорию, где будет проводить работы, от строительного и бытового мусора, обеспечить его вывоз и размещение в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

При обустройстве экотропы исполнитель контракта обязан обеспечить сохранность зеленых насаждений – деревьев и кустарников – на территории памятника природы.

Объекты благоустройства, которые установит подрядчик на Шемахинском карстовом поле, должны отвечать следующим характеристикам: иметь гладкие поверхности (без шероховатостей, пор и раковин); быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе; быть ремонтопригодными.

Гарантийный срок на выполненные работы по обустройству экологической тропы составит два года.

СПРАВКА

Шемахинское карстовое поле располагается в окрестностях поселка Сказ Нязепетровского района, является особо охраняемой природной территорией, геолого-геоморфологическим памятником природы регионального значения. Статус памятника природы Шемахинское карстовое поле получило по решению Челябинского областного Совета народных депутатов в 1989 году. Действующий режим использования установлен в 2011 году. Площадь составляет 1018,03 гектара.