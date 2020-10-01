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На Таганае фотоловушка «поймала» трапезничающих косолапых

Среда обитания
Сегодня, 09:17
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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) фотоловушка, установленная возле подкормочной площадки на Чёрной скале, зафиксировала семейную трапезу косолапых.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», на обед явились медведица с медвежатами. В меню у топтыгиных в тот день были овёс, семечки и яблоки.

Столовая, где вкусно отобедали мишки, пользуется спросом почти у всех жителей Таганая – здесь были замечены и лисицы, и вороны, и глухари. В прошлом году сюда заглядывали куницы и енотовидные собаки.

Летом «точку питания» оборудовали навесом, теперь «блюда» не будет заметать снегом. В районе Чёрной скалы установлен и солонец. Огромный поток туристов на эко-тропе его посетителей совсем не смущает.

 

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