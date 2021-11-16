На Таганае отметился волк

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в районе Киалима отметился волк.

Судя по оставленному на снегу следу, по звериной тропе в этом глухом уголке Таганая прошел не самый мелкий из серых хищников, которые традиционно обитают в северо-восточной части нацпарка.

«Скорее всего, волк заглянул с краткой инспекцией в свои охотничьи угодья. Кстати, зимой эти хищники обычно живут стаями, и площадь, которую может занимать одна такая «компания», - колеблется от 30-ти до 60-ти квадратных километров», - отмечают в НП «Таганай».

Также в нацпарке рассказали, что волки способны разгоняться до 60-ти километров в час и делать переходы по 60-80 километров.

«Правда, волчья жизнь ночная. И хотя случаев трагических встреч человека с волками на Таганае не отмечено, все свои лесные дела всё равно стоит планировать на светлое время суток», - предупреждают сотрудники «Таганая».