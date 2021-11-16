16.11.2021
Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»
16.11.2021
На Таганае отметился волк
16.11.2021
По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
16.11.2021
ММК получил золотую медаль международной промышленной выставки «Металл-Экспо»
15.11.2021
В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку
15.11.2021
В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
На Таганае отметился волк
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
21.09.2021
Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана
23.08.2021
Туристы не затушили костер на Таганае и спровоцировали лесной пожар
06.08.2021
В приюте “Таганай” на Заячьей поляне появилась вода
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021