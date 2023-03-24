На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) пробудились муравьи.

Интересно, что период бодрствования этих трудолюбивых насекомых наступил на две недели раньше среднемноголетнего срока.

Кроме того, на неделю раньше обычного на Таганае начала распускаться верба.

«Такое «ускорение» произошло из-за погоды: средняя температура воздуха в две первые декады марта составила -3,4°С, что почти в два раза превышает норму. Впрочем, это не рекорд, потому что самой теплой за всю историю наблюдений с 1876 года в Златоусте была весна 2020-го со средней температурой воздуха в марте -0,7°С – в целых десять раз выше нормы!» - отмечают в «Таганае».

А самым холодным стал март 1898-го (-16,7°С) - это даже ниже, чем средние температуры зимних месяцев, рассказали в пресс-службе нацпарка.