На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.03.2023

Ученые ЮУрГУ создали недорогой материал для обнаружения пестицидов в продуктах и воде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ФКУ Упрдор «Южный Урал» не согласилось с Народным фронтом в Челябинской области, накануне, 22 мар
24.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В международный день театра, 27 марта, в Камерном театре Челябинска стартует экскурсионная програ
23.03.2023

Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 23 марта, еще два претендента на должность главы Миасского городского округа (Челябинска
23.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2023

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24.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) пробудились муравьи.

Интересно, что период бодрствования этих трудолюбивых насекомых наступил на две недели раньше среднемноголетнего срока.

Кроме того, на неделю раньше обычного на Таганае начала распускаться верба.

«Такое «ускорение» произошло из-за погоды: средняя температура воздуха в две первые декады марта составила -3,4°С, что почти в два раза превышает норму. Впрочем, это не рекорд, потому что самой теплой за всю историю наблюдений с 1876 года в Златоусте была весна 2020-го со средней температурой воздуха в марте -0,7°С – в целых десять раз выше нормы!» - отмечают в «Таганае».

А самым холодным стал март 1898-го (-16,7°С) - это даже ниже, чем средние температуры зимних месяцев, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Нацпарк «Таганай»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В международный день театра, 27 марта, в Камерном театре Челябинска стартует экскурсионная програ
23.03.2023

Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 23 марта, еще два претендента на должность главы Миасского городского округа (Челябинска
23.03.2023

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Еще два претендента на пост главы Миасса подали документы в комиссию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2023 17:06

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23.03.2023 16:51

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21.03.2023 15:06

Челябинские пульмонологи научились работать на новом уникальном оборудовании

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Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

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ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на один миллиард юаней

21.03.2023 13:56

В Озерске замечена белка-форточница, белка – золотая лапка

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Жительница Вишневогорска прикладывали к ногам сына раскаленный утюг и била банкой по голове