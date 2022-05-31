На Таганае замечен «ведьмин холодец»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) появился «ведьмин холодец», а еще - «черное ведьмино масло», или «ведьмачий мозг».

Как пояснили в нацпарке, «так в народе называют эксидию чернеющую, сапрофитный гриб, паразитирующий на мертвой древесине, хотя опознать гриб в субстанции, напоминающей на ощупь желе, очень сложно».

«Расплодились грибы благодаря высокой влажности. В сухую погоду они морщатся и становятся незаметны, однако сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Грибники эксидию не жалуют: у нее нет ни вкуса, ни запаха, да и мазутный студенистый облик смущает», - рассказывают в нацпарке.

Зато в народных преданиях говорится о том, что, если «ведьмин холодец» высушить, а потом растолочь и сжечь, от того дыма вся нечисть в округе разбежится прочь.