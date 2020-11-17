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На территории пяти городов Челябинской области – режим «черного неба»

На территории Магнитогорска Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. На территории четырех муниципальных образований НМУ продлены еще на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Аше и Златоусте режим «черного неба» начался в 22 часа 14 ноября и продлен до 19 часов вторника, 17 ноября.

На территории Магнитогорска НМУ первой степени прогнозируются с 19 часов понедельника, 16 ноября, до 19 часов вторника, 17 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).