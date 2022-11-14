14.11.2022
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
13.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 ноября (18+)
13.11.2022
Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские
13.11.2022
Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
12.11.2022
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
Помочь пернатым обитателям нацпарка пережить зиму предлагают всем желающим
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
24.10.2022
Челябинский Гагарин лично проверил экипировку для мобилизованных
15.09.2022
В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида
30.05.2022
Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022