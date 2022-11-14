На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) открыли 21 птичью «столовую».

Символично, что кормушки появились на Таганае в День Зиновия-синичника, 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени предчувствующие холода птицы начинают перебираться поближе к человеческому жилью.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, «столовые» разместились на тропах Таганая. В обустройстве птичьих кормушек помогали волонтеры. По случаю праздника (его называют также Синичкиным днем) крылатых гостей угостили - помимо семечек - несоленым салом.

«Наших птиц мы кормим только нежареными семечками подсолнечника. Кормовые смеси из зоомагазинов, а также хлеб, снеки, пшено, рис и другие крупы из кормушек будут удаляться – птицы их не едят. Что касается сала, то его мы предлагаем лишь в сильные морозы», - рассказала главный специалист по экологическому просвещению НП «Таганай» Марина Середа.

Помочь пернатым пережить непростое для них время нацпарк вот уже шестой год предлагает всем желающим. Сделать это просто – присоединиться к участникам традиционной акции «Подкормите птиц!». Для этого необходимо отправить заявку по электронному адресу: ziteva@taganay.org, указав количество участников, время и дату, в назначенный час приехать в визит-центр Центральной усадьбы «Таганая» и, получив набор для пополнения кормушек, отправиться на маршрут.

В этом году маршрутов для участников акции будет три. Два из них начинаются в Центральной усадьбе. Первый – до подвесной переправы на Верхней тропе, общей протяженностью восемь километров; второй, шестикилометровый, - до обзорной площадки «Тещин язык»; третий – вдоль новой кольцевой тропы на Семибратке, протяженностью четыре с половиной километра.