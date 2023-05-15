На Южном Урале цветение началось раньше обычного, посевную советуют провести в сжатые сроки

В 2023 году в Челябинской области цветение в садах началось раньше обычных сроков, а посевную кампанию синоптики рекомендуют провести в сжатые сроки.

«Погода последних лет нам преподносит немало сюрпризов и в этом году весна оказалась не исключение, - рассказала начальник отдела агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк. - Весна в этом году началась раньше обычных сроков на две недели».

В этом году отмечался ранний сход снега на значительной территории основной сельскохозяйственной зоны. «Аномально теплая погода, наблюдавшаяся в третьей декаде марта, привела к быстрому таянию снега и уже к концу месяца на большинстве полей снег разрушился и началось оттаивание почвы быстрыми темпами. К 20 апреля почва оттаяла полностью», - уточнила Людмила Саваринюк.

В апреле и первой декаде мая преобладала теплая погода. «Во второй декаде температура оказалась выше нормы, что задержало весенние процессы», - отметила Людмила Саваринюк.

В целом вегетационный период сельскохозяйственных культур начался в сроки, близкие к обычным.

Отмечался очень большой дефицит осадков не только в апреле, но и в первой десятидневке мая - порядка 40-80% от необходимого количества (нормы) на повышенном температурном фоне.

Она отметила также, что теплая погода третьей декады апреля обусловила начало вегетации, появление листочков, что укладывается в средние сроки. А аномальные всплески тепла в последней пятидневке апреля (днем до 20-25 градусов) привели к раннему садовому цветению, что бывает сравнительно не так часто.

Яблони

«В этом году в Одигитриевском женском монастыре одновременно зацвели яблони, груши, абрикосы, миндаль и черемуха. Наш сад цветёт и благоухает», - рассказала монахиня Севастиана. Территория у монастырского храма – словно райский уголок с разнообразием цветущих и благоухающих деревьев, с лавочками и беседкой, где можно почувствовать умиротворение и благодать намоленного места, отметили в Челябинской епархии.

Средняя температура в мае ожидается на один градус выше нормы, а осадков меньше нормы.

Груши

«С учетом погоды на май можно предположить, что потеря влаги из верхних слоев почвы будет проходить быстро и посевную кампанию нужно проводить в сжатые сроки, - подчеркнула Людмила Саваринюк. В июне будет теплее обычного и наблюдаться дефицит осадков».

Черемуха

Согласно имеющимся прогнозам Гидрометцентра России, дефицит осадков и несколько повышенная температура сохранятся в мае, не исключается, что и в июне.