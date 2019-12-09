Прогноз погоды

На Знамение в Челябинской области будет ясно
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 16:03
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 10 декабря, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается до минус 2 градусов, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночные часы – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов. Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 8 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 17 минут. Луна растущая.

10 декабря по народному календарю Знамение.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер… Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.

Автор: 
Олеся Денисова
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