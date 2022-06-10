Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

Жители ЖК «Ньютон», выступившие против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК, убрали палатки со стройплощадки. Об этом с челябинцами договорились прибывшие на место сотрудники областного полицейского Главка и городского УМВД. Разговор с активистами вёл лично начальник УМВД г. Челябинска Сергей Миронов. В ответ полковник полиции гарантировал жителям, что работы по сносу деревьев будут пока приостановлены до 14 июня, до этого времени на входе установят баннер со всей информацией об объекте строительства.

«К месту сбора людей, недовольных проектом застройки в Центральном районе Челябинска, выехали сотрудники областного полицейского Главка и городского УМВД. В ходе диалога с гражданами достигнута договоренность о соблюдении общественного порядка. В настоящее время какие-либо работы приостановлены, установленные горожанами палатки убраны, большая часть собравшихся граждан разошлась. Сотрудниками полиции продолжатся мероприятия по недопущению случаев нарушения общественного порядка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

Напомним, что вчера, девятого июня, с защитниками леса встретился глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Сегодня была задержана активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева. Стройку спортивного объекта оспаривают в суде активисты. В обеспечении иска (наложении запрета на проведение строительных работ до вынесения судебного решения) общественникам было отказано.