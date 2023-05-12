Начинается эксперимент: соки начнут маркировать

В России начинается эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков - соков, морсов, компотов. Среди целей эксперимента – апробация системы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей.

Речь идет о таких продуктах, как соки, сокосодержащие напитки, растительные напитки (на основе сои, орехов, злаков и семян) и воды, включая минеральные и газированные, с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, только за четыре месяца текущего года в Уральский федеральный округ ввезено 1270 тонн безалкогольных напитков общей стоимостью 660 тысяч долларов. В числе активных импортеров Узбекистан, Азербайджан, Иран и Абхазия.

В ходе эксперимента планируется определить параметры производства и оборота продукции, передаваемых в информационную систему участниками оборота безалкогольных напитков. Такие данные необходимы для подтверждения корректного начисления акциза по отдельным видам безалкогольных напитков, которые подлежат обложению акцизами с первого июля 2023 года.

Оператором маркировки, как и всегда будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который до 30 мая должен будет разработать основные требования.

Планируется, что эксперимент продлится до первого февраля 2024 года. На данном этапе участие в эксперименте добровольное.