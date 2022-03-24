Национальный парк «Таганай» отсканировали

Вершину Дальнего Таганая отсканировали. Первую процедуру провели ещё летом, вторая состоялась на исходе зимы. Данные потребуются для построения 3D-модели высокого разрешения, которая, в том числе, отразит количество снега. Модель позволит прогнозировать скорость сокращения горных тундр.



Исследования динамики растительного покрова и сообществ беспозвоночных животных на Дальнем Таганае ведут ученые из национального парка и Института экологии растений и животных УрО РАН. Одна из важных задач изысканий - оценка высоты и распределения снежного покрова, наличие которого способствует успешному возобновлению в горных тундрах древесных и кустарниковых видов.



Цель работы – не только наблюдение за происходящими процессами трансформации природной среды, но и разработка мероприятий по сохранению этих уникальных природных объектов.