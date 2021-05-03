Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху

Национальный парк «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) объявил о начале большой весенней уборки, в проведении которой требуется помощь добровольцев.

«Что мы будем делать? Прежде всего, очистим от оттаявшего мусора тропы к Чёрной скале, Большой Каменной реке и Тёщиному языку, а также Двуглавую сопку. С собой потребуется взять перекус и репелленты, - сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс». - В приютах «Белый ключ», «Гремучий ключ», «Таганай», «Метеостанция» и «Киалимский кордон» нужно вымыть домики. Настраиваемся на настоящий поход с ночёвкой и приготовлением еды на костре (продукты нужно взять с собой)».