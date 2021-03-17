Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина

«Магия» Навального сработала – в Челябинске подрядная организация оперативно убрала снежную кучу, портившую облик территории возле кинотеатра имени Пушкина, на улице Тимирязева.

Секрет в том, что находчивые челябинцы, чтобы побудить городские власти к ликвидации сугроба в центре южноуральской столицы, написали на куче ярко-синей краской: «Навальный, помоги» (такой способ борьбы с снежными завалами – как оказалось, весьма успешный - горожане, как они сами признались, подсмотрели у других городов).

О решении «спровоцировать» дорожных подрядчиков, подвигнув их убрать грязно-белую кучу с помощью имени арестованного оппозиционера, жители областного центра рассказали в паблике «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте.

Надпись, по словам Данила Девятова, появилась только вчера, 16-го марта. Не прошло и суток, как приехала техника и убрала сугроб. Сотрудники агентства «Урал-пресс-информ» случайным образом застали технику подрядной организации за работой. Это было около половины шестого вечера среды, 17-го марта.