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В Челябинске со снежными кучами решили бороться с помощью Навального

Находчивые жители Челябинска придумали эффективный способ борьбы со снежными кучами, которые «украшают» южноуральскую столицу практически повсеместно, с помощью находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального.

Зная, как реагируют власти и правоохранители на это имя, горожане написали синей краской на куче снега возле кинотеатра имени Пушкина: «Навальный, помоги».

Жители Челябинска надеются, что в стремлении убрать как можно скорее ненавистное имя, чиновники избавят областной центр и от самой кучи, выросшей на улице Тимирязева.

Фото опубликованы вчера, 16-го марта, поздно вечером в паблике «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте. Горожанин Данил Девятов написал в сообществе, что проверка сохранности надписи (и самого грязно-белого сугроба) будет проведена через пару дней.

Челябинка по имени Светлана поинтересовалась у автора идеи, осталась ли краска в баллончике.

«Тут возле 109-й школы гипермаркет «Магнит» со своей стоянки к школьному забору и на тропинку, по которой ходят дети, такого «навального» нагреб - до июня не растает. Еще и дерево трактором снесли», - сетует горожанка, отмечая, что никому, включая директора данного учебного заведения, нет до этой проблемы никакого дела.

А вот некий Евгений Николаевич с посылом креативных челябинцев не согласен.

«Прекратите оскорблять представителей власти! Все эти кучи снега и грязи навалил Навальный!» - заявил Евгений Николаевич.

Еще один участник обсуждения пошутил, что надпись закидают снегом (соответственно, сугроб станет еще больше).

Публикуя пост, «Изнанка Челябинска» отметила, что обращения в комитет дорожного хозяйства южноуральской столицы не помогают, власти города не чистят.