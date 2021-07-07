07.07.2021
В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок
06.07.2021
Прокурор Карталов оперативно отреагировал на жалобу инвалида-колясочника Текслеру
06.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июля
06.07.2021
Оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей четыре миллиона у мэрии Магнитогорска
06.07.2021
Воспитанники спортшкол Челябинской области проходят сборы на курорте «Солнечная долина»
06.07.2021
О стимулировании конкуренции на рынке финансовых услуг узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Неизвестные художники Челябинска продолжают свое грязное дело
07.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок
06.07.2021
Челябинская область отправила последний эшелон весеннего призыва
06.07.2021
Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021