Неизвестные художники Челябинска продолжают свое грязное дело – на стенах городских зданий появляются все новые и новые каракули, прямо поверх закрашенных уродливых предшественниц.

Так, на улице Карла Маркса в Центральном районе за последние несколько недель количество надписей и рисунков заметно выросло – это можно увидеть на примере одного из домов. Вандалы словно вступили в противостояние с властями, которые стараются избавить здания Челябинска от сомнительной «живописи».

Напомним, глава города Наталья Котова неоднократно выступала на аппаратных совещаниях с призывом очищать фасады домов от безобразных надписей. Ее подчиненные отчитывались о проделанной работе, сообщая, что сотни зданий южноуральской столицы отмыты. Правда, с самого начала было ясно, что чиновники заметили далеко не все дома, нуждающиеся в избавлении от «художеств» неизвестных лиц. Например, в центре города оставалось (и остается) полным-полно зданий, на которых по-прежнему красовались и красуются каракули непонятного содержания.

Увы, но даже те дома, на которых надписи были честно закрашены, подвергаются все новым и новым атакам злоумышленников – по-другому этих неугомонных вредителей не назовешь. Судя по активности неизвестных, тяга к творчеству, а точнее к порче городского имущества, в них неистребима. И выглядит такое поведение, как издевка. Культуры поведения никакой, борьба с таким видом вандализма очень напоминает борьбу Дона Кихота с ветряными мельницами.

На Кировке даже объявление повесили, в котором вандалов пугают штрафом в размере пяти тысяч рублей за порчу стен. А толку никакого – рядом уже появился свежий «привет» от адресатов.

Немало изрисованных домов на улице Пушкина.

Что касается Карла Маркса, то на этой улице вообще непорядок.

Одни рисуют на стенах, другие – не видят, как все увеличивается провал в асфальте на тротуаре на пересечении этой улицы со Свободы, как все сильнее осыпается дом (с балкона отваливаются куски все большего размера), как разрушаются ступеньки, как продолжает проседать тротуарная плитка.