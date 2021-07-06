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06.07.2021

Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
Челябинск
Кировка
вандалы
штрафы
Среда обитания
06.07.2021 20:53
Фото: Евгения Александрова

Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!

Челябинских вандалов, уродующих здания непонятными «письменами», начали пугать штрафами.

Судя по тому, что на закрашенной стене расположенного на Кировке строения – в непосредственной близости от объявления «За порчу стен штраф 5 тысяч рублей» - появилась свежая «каракуля» (плюсом к сделанным ранее), неизвестных художников данная угроза пугает мало.

Наклеено объявление (в двух экземплярах) на той стене здания (расположено рядом с «Макдональдсом»), что смотрит на задворки знакового городского общественного пространства и на настоящий рассадник настенной «живописи», который, как оказалось, существует в самом центре южноуральской столицы: в непосредственной близости от аллеи Славы и буквально в паре метров от 23-этажного здания делового центра «Челябинск-Сити».

Ни о чем не подозревающий и не подготовленный к такому зрелищу прохожий, обойдя «Макдональдс», может впасть в ступор: открывающийся вид заворожит и шокирует любого интеллигентного человека. Это поистине ужасный уголок города. Потрясающее уродство. И, судя по характерному запаху, сие местечко облюбовали любители справлять нужду под открытым небом.

К слову, здесь есть и деревья. Выглядят они очень робкими и незаметными среди современного «искусства». Три несчастных растения оказались фактически зажаты между двумя зданиями. Одно из них совершенно засохшее – ни одной зеленой иголки. Ствол еще одного хвойного дерева опутан проводами. Судя по количеству сухих ветвей, и ему недолго осталось.

Еще одно наблюдение. Несколько «аппараток» назад (кажется, это был июнь) глава Челябинска Наталья Котова дала поручение очистить Кировку от уродливых каракуль. Не тут-то было. Например, щит с рекламой чебуречной, установленный посреди пешеходной зоны, никто и не подумал отмыть.

 

Автор: Евгения Александрова
Челябинск
Кировка
вандалы
штрафы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.07.2021 19:31

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид

02.07.2021 19:00

В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга

02.07.2021 17:11

В Магнитогорске возбуждены уголовные дела по фальшивым антиковидным справкам

02.07.2021 17:08

Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным

02.07.2021 17:03

«Водоканал» Златоуста сбрасывал сточные воды в реки Ай и Большая Тесьма без разрешения