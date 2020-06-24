Неравнодушные челябинцы навели порядок в городском бору в честь Дня Победы

Неравнодушные челябинцы сегодня, 24-го мая, навели порядок в городском бору, являющемся памятником природы регионального значения, посвятив это доброе и полезное дело Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в столице Южного Урала должен был состояться парад, перенесенный на это число с девятого мая в связи с эпидемией коронавируса. Однако ситуация в нашем регионе, включая Челябинск, по-прежнему остается непростой, поэтому губернатор Алексей Текслер, как и главы ряда других регионов страны, принял решение не проводить парад. Тем не менее, среда стал официальным выходным для всех россиян.

Участники народного избирательного объединения "Горожане" и приглашенные ими челябинцы, в объединении не состоящие, но также радеющие за чистоту природы, провели этот день не праздно, а с пользой для окружающей среды.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" член Общероссийского народного фронта Андрей Филатов, который также отложил другие свои дела, чтобы помочь бору, субботник длился четыре часа. На благо любимого леса трудились 25 человек, собравшие такое же количество мусорных мешков. По словам общественника, мешки были очень большие, в человеческий рост - мусора в таких умещается много.

"В основном нам попадались бутылки из-под алкоголя, много пластиковых "сосок" из-под газировки, стаканчики от кофе и пластиковая посуда", - рассказал Андрей Филатов.

"Благодарим всех горожан, кто присоединился к сегодняшнему субботнику! Прошли по бору от Курчатова до Каменного карьера. Собрали 25 мешков. Спасибо "чистоменам" - все рассортировали. Оказывается, собирать мусор с сортировкой - это очень непросто! Ребята-"чистомены" рассказали, что на Изумрудном и Голубом карьерах в разы больше мусора, чем на Каменном. Ребята уже писали в МинЭко о необходимости установки контейнеров и систематическом вывозе мусора и очистке бора. Но получили отписки! Возьмем все отписки и будем требовать элементарного выше. Договорились, что будем проводить такие субботники регулярно", - вот такой коллективный пост появился сегодня вечером в сообществе "Горожане" в ВКонтакте.

Свои эмоции сообща выразили жители Челябинска, пришедшие на субботник, депутат Центрального района Елена Вахтина, челябинские "чистомены" и Андрей Филатов.

Челябинцы, принявшие участие в субботнике, просят администрацию парка имени Гагарина (где, отмечает Андрей Филатов, ситуация обстоит хуже, чем в других местах отдыха южноуральской столицы) и администрацию города наладить взаимодействие с полицией, чтобы стражи порядка проводили регулярные рейды в парках и скверах, полностью исключив возможность употреблять там алкогольные напитки.