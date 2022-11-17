НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ

В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Накануне в Челябинске и Магнитогорске регистрировались случаи превышения ПДКмр фторида водорода и взвешенных веществ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Челябинска режим «черного неба» начался в 19 часов среды, 16 ноября, и продлится до 15 часов пятницы, 18 ноября.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 16 ноября, в Челябинске был отмечен один случай превышения ПДКмр фторида водорода в 1,3 раза в Металлургическом районе.

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,1 раза в Правобережном районе.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.