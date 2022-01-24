НМУ в Челябинской области продлены еще на двое суток

На территории семи городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Карабаша и Коркино НМУ, начавшиеся 19 января, продлены до 19 часов среды, 26 января.

В Златоусте и Сатке, в Аше и Магнитогорске режим «черного неба» сохранится также до 19 часов 26 января. В первых двух городах он начался 20 января, во вторых двух – 21 января.

С 19 часов 19 января до 19 часов 26 января отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

В министерстве экологии заверяют, что на данный момент крупные промышленные предприятия выполняют обозначенные требования по необходимому снижению выбросов в атмосферный воздух и будут продолжать вести эту работу в рамках объявленных НМУ.

Ар данным синоптиков, повышенное атмосферное давление и сибирский антициклон способствуют почти полному отсутствию ветра, что, в свою очередь, вызывает слабое рассеивание всех видов веществ, загрязняющих воздух.

Минэкологии совместно с природоохранной прокуратурой продолжит проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению рекомендаций по снижению негативного воздействия в период неблагоприятных метеоусловий.

Сегодня специалисты находятся на заводе «ТЕХНО», накануне были на АО «ЧЭМК».

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.