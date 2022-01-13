НМУ в четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки

На территории четырех городов Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска НМУ, начавшиеся в 19 часов девятого января, сохранятся до 19 часов 14 января.

На период с 19 часов девятого января до 19 часов 14 января отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Сегодня, 13 января, передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга минэкологии области проводило замеры качества атмосферного воздуха на территории Челябинска: в южной части города, в районе поселка Федоровка, и улицы Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. Лаборатория не выявила превышений предельно допустимых концентраций в этих районах.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска, и на стационарных постах не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Минэкологии подчеркивают, стационарные посты и передвижные лаборатории работают в круглосуточном режиме. В случае обнаружения превышений происходит оперативное уведомление надзорных органов для проведения рейдовых и контрольных мероприятий.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.