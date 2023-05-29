НМУ в семи городах Челябинской области продлены еще на сутки

В семи городах Челябинской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, до вечера вторника, 30 мая. Ситуацию усугубляет аномально жаркая погода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки, Магнитогорска и Челябинска НМУ первой степени начались в 19 часов 20 мая и продлятся до 19 часов 30 мая. В областном центре с 23 по 26 мая были НМУ повышенной, второй степени.

С 19 часов 20 мая до 19 часов 30 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.