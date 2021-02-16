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Ночью на Николу Студеного южноуральцам обещают крепкий мороз

В Челябинской области ночью на Николу Студеного, с 16-го на 17-е февраля, обещают крепкий мороз.

Столбики термометров южноуральцев, согласно прогнозу синоптиков челябинского Гидрометцентра, будут показывать 26-31 градус ниже нуля (в низинах и вовсе обещают минус 36 градусов).

Днем среды в Челябинской области температура воздуха составит 14-19 градусов ниже нуля (в низинах также будет прохладнее: минус 24 градуса).

На Николу Студеного в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах – гололедица.

Ветер - западный, юго-западный, днем на юге области - северо-восточный. Скорость - три-восемь метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 11-ти м/с.

В Челябинске 17-го февраля – переменная облачность, без существенных осадков. Ночью – 29-31 градус мороза, днем – 16-18 градусов ниже нуля.

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

Как отмечает сайт Гидрометцентра, этот день знаменит «никольскими морозами», получившими называние в честь греческого исповедника - игумена Николы Студийского (этот святой умел исцелять людей).

Николу назвали Студеным не просто так – как правило, с 17-го февраля на Руси становилось весьма и весьма прохладно. Известны, например, такие поговорки: «Студеный день - снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору».

В старину люди старались лишний раз не показывать в этот день носа из своих жилищ.

Существует ряд народных примет о погоде, связанных с 17-м февраля:

туман высоко - будет хорошая погода;

низкий туман - ждем оттепель и снег;

иней – впереди хороший урожай;

еловые ветки сгибаются книзу - быть снегу;

еловые ветви подняты вверх - к ясной погоде.