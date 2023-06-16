16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
16.06.2023
В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
Обитателей Челябинского зоопарка ждет лучшая жизнь – с помощью жителей
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
24.05.2023
Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023