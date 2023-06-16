Обитателей Челябинского зоопарка ждет лучшая жизнь – с помощью жителей

Челябинский зоопарк просит жителей региона подключиться к голосованию по выбору проектов и мероприятий по развитию культуры в столице Южного Урала в 2024 году – ради еще более светлого будущего четвероногих обитателей зверинца.

«Мы знаем, что вы, так же, как и мы, очень хотите комфортной жизни для наших питомцев. Вы активно следите за их досугом, желаете зоопарку процветания, интересуетесь нашими планами. Постоянное развитие и улучшение зоопарка – это трудоемкий процесс, многие этапы которого затягиваются надолго, но это наша главная цель и постоянная мотивация трудится. Сегодня и у вас появилась возможность помочь нам в этом нелегком деле!» - отмечают в Челябинском зоопарке.

Голосование идет до 20 июня – до его окончания осталось всего несколько дней. Отдать свой голос зоопарку можно тут.

«Технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, устройство автоматизации отопительных котельных, замена автоматической пожарной сигнализации зоопарка (улица Труда, 191)» - так называется проект, призванный улучшить условия жизни обитателей зверинца.

Как отмечают в Челябинском зоопарке, победа в голосовании даст возможность подключить к водоснабжению уже существующие объекты и сделать новый шаг в реализации запланированных объектов, а именно создать вольерные комплексы для медведей и выдр.

«Территориально наш зоопарк расположен прекрасно, у нас есть лес, ради которого не нужно выезжать за пределы города, он прямо в центре. На данный момент освоено семь гектаров территории, но есть еще 23 неосвоенной. Проект медвежатника, фото которого разместили к этому посту, как раз подразумевает дальнейшее освоение территории в сосновом бору. По нашим планам эти вольеры будут на естественном грунте, с прудами и деревьями», - пояснили в учреждении.