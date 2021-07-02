Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» получили сигнал от жителей села Миасское (Челябинская область) о предприятии, которое последние десять лет сливает сточные воду в реку Миасс. Надзорное ведомство взяло в работу заявление жителей, переданное общественниками.

Как сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля», это предприятие - МУП «Гарант». Оно эксплуатирует очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1970 году. Фактически очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, очистка канализационных вод надлежащим образом не производится, что подтверждается экспертизами. Сброс неочищенных вод производится в реку Миасс.

По данному факту, как сообщили общественникам в прокуратуре Красноармейского района, в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Красноармейского муниципального района в течение четырех лет с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить строительство очистных сооружения в селе Миасское.

Руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов отметил, что ситуация развивалась не один год и потому бездействие надзорных органов до сегодняшнего момента непонятно.

«Нам сообщили жители Миасского, что очистные сооружения не работают уже лет десять, и вся канализация льется в реку. Очистка и отстой воды не осуществляется, резервуары для отстоя воды осушены полностью, что видно по снимку со спутника. Налицо вопиющая халатность, которая продолжалась годами. Хочется задать вопрос: подсчитывал ли кто-то ущерб, нанесенный окружающей среде за эти годы?», - сказал Ростислав Антонов.

Активисты надеются, что ситуация разрешится в суде.