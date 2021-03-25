Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов

Охотнее всего за вывоз мусора в Челябинской области платят жители Южноуральска

Самыми дисциплинированными муниципалитетами Челябинской области по платежам населения за вывоз мусора являются Южноуральск (84 процента), Челябинск (83 процента), Магнитогорск (81 процент), Миасс (80 процентов) и Копейск (77 процентов).

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса (региональный оператор взял за основу своего исследования процент поступивших платежей от общих сумм начисления по состоянию на февраль 2021-го года).

В ЦКС напоминают, что подобный рейтинг был составлен осенью прошлого года. Тогда ТОП05 возглавлял Еманжелинский городской округ (с показателем на ноябрь 2020-го года - 83 процента). Эта территория значительно сдала позиции, опустившись на девятую строку списка. В первую «пятерку» нового рейтинга при этом вошел Копейский городской округа, который ранее занимал шестую позицию.

В «десятке» муниципалитетов сейчас находятся Чебаркуль (76 процентов), Златоуст (72 процента), Троицк (71 процент), Еманжелинск (69 процентов), Коркино (67 процентов).

Завершают список из 28-ми муниципалитетов Челябинской области Варненский, Брединский и Чесменский районы с показателями собираемости платежей в 10 процентов.

В сравнении с аналогичным антирейтингом, который составлялся минувшей осенью, в составе участников этой части списка изменений не произошло. Три вышеназванные территории снова вошли в ТОП-3 неплательщиков.