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Озеро Большой Кисегач освободили от двух тонн пластика, стекла и других вредных вещей

Среда обитания
Сегодня, 13:34
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Одну из жемчужин Южного Урала - озеро Большой Кисегач в Чебаркульском районе - участники экологической акции в выходные освободили от огромного количества мусора.

Только на субботнике 23-го августа, ставшем заключительным событием совместного проекта минэкологии региона и общественной организации "Детские и молодежные социальные инициативы", общими усилиями семи десятков волонтеров было собрано более двух тонн мусора, или свыше 200 мешков.

Добровольные помощники природы избавили уникальный водоем от пластика, жестяных и стеклянных бутылок и другого мусора, оставленного туристами-загрязнителями.

Как напоминают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, акция по очистке трех южноуральских озер - Елового, Чебаркуля и Большого Кисегача - стартовала в середине августа. Участие в ней принимали и профессиональные дайверы, работавшие под водой.

Как рассказал руководитель проекта, президент "ДИМСИ" Павел Бубенков, аквалангисты погружались в глубинные ямы при помощи дайв-бота  и обследовали дно и жизнь "третьего измерения" (так называют водную толщу в сообществе дайверов).

"Дно озер Южного Урала в основном покрыто большим слоем сапропеля. Таким образом, выброшенный в воду, сдутый ветром или укатившийся мусор весь будет поглощен озерами и последующие тысячу лет проведет на дне", - отметил Павел Бубенков.

За время акции (ее закрытие с награждением участников состоялось на территории экоцентра "Наш Дом" в "Партизанской деревне") в ней приняли участие около трехсот человек, собравших с берегов водоемов и и доставших из озерных глубин свыше десяти тонн самого разного мусора. Преобладающими отходами оказались пластиковые бутылки и стекло.

Все собранные отходы будут доставлены на полигон ТБО, где они пройдут дальнейшую сортировку. Все вторсырье отправят на переработку; собранный пластик переработает предприятие "Чистый Челябинск". Из переработанного мусора изготовят скамейки для жителей южноуральской столицы.

 

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