14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
Парк имени Терешковой сообщил челябинцам о скором закрытии катка
23.12.2022
В Челябинске возобновляют традицию новогодних карнавалов в городском парке
25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
21.11.2022
Каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце недели
24.10.2022
В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023