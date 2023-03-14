Парк имени Терешковой сообщил челябинцам о скором закрытии катка

В Челябинске в воскресенье, 19 марта, каток под открытым небом в детском парке имени Терешковой работает заключительный в нынешнем сезоне день.

«Успевайте насладиться отдыхом на катке и набраться впечатлений до следующего сезона!» - обращаются к горожанам представители парка.

Сегодня, 14 марта, этот популярный у челябинцев разных возрастов каток, появившийся в Тракторозаводском районе в 2020 году и сразу завоевавший любовь жителей, работать не будет - по причине сильного снегопада.

Напомним, в этом сезоне ледовые дорожки среди деревьев в парке имени Терешковой приняли первых любителей катания на коньках в конце ноября 2022 года.

Отметим, два других популярных челябинских катка под открытым небом - в горсаду имени Пушкина и парке культуры и отдыха имени Гагарина - закрылись раньше, в первой декаде марте.