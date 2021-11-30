Первый день зимы южноуральцы встретят с дождем

В первый день календарной зимы, первого декабря, в Челябинской области прогнозируется мокрый снег с дождем, плюсовые дневные температуры воздуха, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления. Жителей просят быть осторожными. Органам исполнительной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

«Ночью и днем первого декабря ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя», - сообщают в Челябинском Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью – до минус шести градусов, в дневные часы – до плюс пяти градусов. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега и гололеда на проводах

При таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, отмечают в ГУМ МЧС региона.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Атмосферное давление упадет сразу на десять единиц – с 740 до 730 миллиметров ртутного столба. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная. «Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», - предупреждают в ГУ МЧС области.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).