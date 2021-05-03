«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Челябинский зоопарк завтра, четвертого мая, приглашает горожан и гостей южноуральской столицы в экзотариум, где в час дня состоится очередная акция «Побори свой страх».

У посетителей зоопарка будет возможность пообщаться с ползучими, шипящими, чешуйчатыми представителями мира природы, а сотрудники муниципального учреждения ответят на самые распространённые вопросы и опровергнут самые нелепые мифы о насекомых и рептилиях.

«Мероприятие бесплатное, оплачивается только входной билет. Ждём всех желающих!» - отмечают в зоопарке.

Сегодня, третьего мая, здесь праздновали День солнца - сотрудники зверинца решили дать бой дождливой погоде.

В час дня местные зоологи раздали игрушки мелким приматам и кошачьим, а посетители с удовольствием наблюдали за интересным поведением питомцев зоопарка.