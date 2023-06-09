Почтовые отделения изменят график работы в День России

На территории Челябинской области 12 июня, День России, станет выходным днём для всех отделений Почты России.

В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Как рассказали в пресс-служубе Почты России, изменился и график выдачи пенсий. Пенсионеры, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат их раньше – 9 и 10 июня соответственно.

В Челябинске работает горячая линия Почты России по вопросам доставки пенсий. Специалисты принимают звонки от жителей с 08:00 до 17:00 в рабочие дни. Телефон колл-центра Почты России в Челябинске — 8 (351) 260 27 69.