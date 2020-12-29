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Под занавес года в Челябинскую область придут морозы

Завершающийся 2020 год побил рекорды по температурному режиму, став самым теплым годом текущего столетия. Однако, под занавес погода решила немного охладить южноуральцев.

Как рассказала заслуженный метеоролог России, начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева, по предварительному анализу среднегодовая температура 2020 года станет самой высокой в этом столетии и займет второе место за весь период наблюдения с 1894 года.

«До этого года самым теплым был 1995 год, его среднегодовая температура составила плюс 4,9 градуса при норме плюс 2,5 градуса, - пояснила Надежда Ячменева. - В этом столетии самая высокая температура 4,7 градуса зафиксирована в 2008 году».

По осадкам уходящий год ничем особенным не отличился, в целом за год сумма осадков оказалась близка к норме.

Нынешний декабрь не порадовал южноуральцев снегом. Выпало меньше половины месячной нормы. На сегодня высота снежного покрова составляет 16 сантиметров (дефицит - пять сантиметров).

Надежда Ячменева отмечает, под занавес уходящего года зима решила показать свой характер и поморозить южноуральцев. Если вчера температура воздуха днем была минус 2-6 градусов (выше сезонной нормы), то уже сегодня днем обещают минус 8-13 градусов, в низинах – до минус 18 градусов.

«К середине недели температура будет уже на 6-8 градусов ниже средних показателей», - сообщает Надежда Ячменева.

По предварительным прогнозам, в последние дни 2020 года, и в начале 2021 года будут низкие ночные температуры воздуха. Уже в ближайшую ночь синоптики обещают минус 21-26 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до минус 31 градуса. Днем 30 и 31 декабря – минус 21-26 градусов.

Но при этом ожидается слабый ветер. А небольшой снег добавит чистоты и белизны.