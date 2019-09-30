Понедельник в Челябинской области сырой и ясный

В понедельник, 30 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, по области – до плюс 4-9 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 53 минуты, зайдет в 18 часов 34 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 41 минута. Луна растущая.

30 сентября по народному календарю Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Именины в этот день: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.