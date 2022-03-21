Предприятия Челябинской области начнут отчитываться о выбросах парниковых газов со следующего года

Промышленные предприятия обяжут предоставлять информацию о выбросах парниковых газов с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление Правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области. Считать выбросы предприятия будут самостоятельно.

Согласно документу, отчитываться должны будут предприятия из утверждённого перечня отраслей с выбросами более 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год. В их числе – нефтегазодобывающие компании, предприятия угольной промышленность, черной и цветной металлургии, химической промышленности, транспортные предприятия и другие. Отчёты необходимо будет сдавать до 1 января 2025 года.

Выбросы парниковых газов будут рассчитываться предприятиями по формуле: показатель деятельности (объём используемого топлива, объём произведенной продукции и др.), умноженный на удельный коэффициент (вычисляется по методике Минприроды России). Информацию необходимо будет вносить в ГИС «Энергоэффективность».

Данное контрольное мероприятие вводится в рамках реализации закона об ограничении выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности в России.